Хутите превзеха стратегически остров в Червено море

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Йеменските бунтовници хути са поели днес контрола над стратегическия остров Маюн в Червено море, с което са завършили операцията си по установяване на контрол над района около протока Баб ел Мандеб. Това съобщиха местни представители и очевидци.

Въоръжени бойци на хутите са достигнали острова, известен още като Перим, след като силите на международно признатото правителство на Йемен са се изтеглили от него предишния ден.

Остров Маюн заема стратегическа позиция, тъй като разделя протока Баб ел Мандеб на два плавателни канала. Според очевидци въоръжени мъже са започнали да се разполагат по крайбрежието в района на протока и да се придвижват с военни превозни средства.

Представители на правителствените сили са потвърдили изтеглянето от острова. Според тях хутите по-рано днес са установили контрол и над пристанищния град Дубаб, разположен непосредствено срещу Маюн.

Овладяването на острова и Дубаб има важно стратегическо значение за контрола над Баб ел Мандеб – един от ключовите морски маршрути за световното корабоплаване, пише БТА.

Установяването на контрол върху района може да позволи на хутите да оказват по-голям натиск върху корабоплаването през протока и да създаде рискове за доставките на петрол към азиатските пазари.