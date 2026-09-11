Турция предлага създаването на „ТЮРКПОЛ“ по модела на Интерпол и Европол

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи предложи създаването на полицейска организация на държавите от тюркския свят по подобие на Интерпол и Европол. Предложената структура носи името „ТЮРКПОЛ" (TÜRKPOL) и има за цел да засили сътрудничеството в борбата с трансграничната престъпност.

Идеята е била представена по време на третата среща на министрите на вътрешните работи на Организацията на тюркските държави (ОТД), проведена в Казахстан. Сред основните теми на форума са били борбата с организираната престъпност и тероризма, трафикът на наркотици, незаконната миграция, както и незаконните залагания и хазартът.

В срещата са участвали представители на Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан.

Според Чифтчи следващ етап в задълбочаването на полицейското сътрудничество между държавите от ОТД трябва да бъде създаването на „Съвет за борба с престъпността". Той посочи, че вече функционира платформата на полицейските академии на държавите от организацията – TürkPAP, създадена през ноември миналата година.

Турският министър заяви, че предложението за „ТЮРКПОЛ" е било прието положително от домакините от Казахстан, както и от министрите на вътрешните работи на Азербайджан, Киргизстан и Узбекистан. По думите му подобна структура би могла значително да засили обмена и координацията между държавите при противодействието на трансграничната престъпност.

На срещата са били обсъдени и възможности за улесняване на пътуванията на гражданите между държавите членки на ОТД. Работи се по проект за създаване на общи гишета за паспортен контрол на летищата, предназначени за граждани на тюркските държави. Предложението е по модел, сходен с практиките в Европейския съюз, пише БТА.

Срещата на вътрешните министри в Казахстан е била и част от подготовката за предстоящата среща на върха на Организацията на тюркските държави. Очаква се форумът на лидерите да се проведе през следващия месец в Анкара под домакинството на турския президент.