Серия от пожари разтърси Сеута, десетки бараки и коли изгоряха (Видео)

Множество пожари горяха в Сеута в нощта срещу петък, като пламъците унищожиха 42 бараки в мигрантско селище, осем автомобила и четири контейнера в различни части на града. Пожарникарите определиха нощта като „ужасна" заради непрекъснатите сигнали и необходимостта от множество намеси, съобщава Democrata.
Според доклад на Службата за пожарогасене и спасяване (SEIS) пожарът, избухнал в складовете в района Тарахал, е унищожил 42-те бараки в мигрантското селище.
Пожарникарите и аварийните екипи пристигнали на място малко след 23:00 часа и им били необходими близо два часа, за да овладеят пламъците. Няма данни за пострадали, но семействата, които спели в селището, били евакуирани като предпазна мярка.
Огънят не е достигнал до домовете на живеещите в района, нито до близките обществени сгради, сред които училищата „Принсипе Фелипе" и „Рейна София".
През същата нощ са били подпалени и осем автомобила. Те са се намирали на улица „Франсиско Хавиер Сакийо", във втората фаза на квартал „Полигон", до детска градина „Ел Конертин", на паркинга на училището IES Abyla, както и в центъра на града.
Пожарникарите са се намесили и при пожари в четири контейнера – два в квартал „Лос Росалес" и други два в района „Хуан Карлос I".
До момента властите не са предоставили информация за извършителите и не са посочили евентуални отговорни лица за вълната от пожари, избухнали през нощта.
Към тези инциденти се добавя и друг пожар, избухнал в четвъртък около 18:00 часа край плажа „Трампoлин", в близост до Центъра за временно настаняване на имигранти (CETI), в планински район.
Последният пожар е бил с по-малки мащаби и е потушен за няколко минути. Както и при пожара в складовете в Тарахал, властите засега не са посочили кой стои зад него.
Ceuta is on fire in several areas. Local media report coordinated attacks on shantytowns. We knew it would happen sooner or later; Pedro Sanchez is responsible for this disaster. pic.twitter.com/K95cF89nVf— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 11, 2026