Серия от пожари разтърси Сеута, десетки бараки и коли изгоряха (Видео)

Множество пожари горяха в Сеута в нощта срещу петък, като пламъците унищожиха 42 бараки в мигрантско селище, осем автомобила и четири контейнера в различни части на града. Пожарникарите определиха нощта като „ужасна" заради непрекъснатите сигнали и необходимостта от множество намеси, съобщава Democrata.

Според доклад на Службата за пожарогасене и спасяване (SEIS) пожарът, избухнал в складовете в района Тарахал, е унищожил 42-те бараки в мигрантското селище.

Пожарникарите и аварийните екипи пристигнали на място малко след 23:00 часа и им били необходими близо два часа, за да овладеят пламъците. Няма данни за пострадали, но семействата, които спели в селището, били евакуирани като предпазна мярка.

Огънят не е достигнал до домовете на живеещите в района, нито до близките обществени сгради, сред които училищата „Принсипе Фелипе" и „Рейна София".

През същата нощ са били подпалени и осем автомобила. Те са се намирали на улица „Франсиско Хавиер Сакийо", във втората фаза на квартал „Полигон", до детска градина „Ел Конертин", на паркинга на училището IES Abyla, както и в центъра на града.

Пожарникарите са се намесили и при пожари в четири контейнера – два в квартал „Лос Росалес" и други два в района „Хуан Карлос I".

До момента властите не са предоставили информация за извършителите и не са посочили евентуални отговорни лица за вълната от пожари, избухнали през нощта.

Към тези инциденти се добавя и друг пожар, избухнал в четвъртък около 18:00 часа край плажа „Трампoлин", в близост до Центъра за временно настаняване на имигранти (CETI), в планински район.

Последният пожар е бил с по-малки мащаби и е потушен за няколко минути. Както и при пожара в складовете в Тарахал, властите засега не са посочили кой стои зад него.