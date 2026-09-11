Русия пусна първите си 5G мрежи в 16 града

Четирите най-големи руски мобилни оператора – МТС, „Вимпелком", „Мегафон" и Т2 – започнаха търговска експлоатация на първите 5G мрежи в страната. На първия етап услугите от пето поколение са достъпни в 16 града с общо около 10 милиона жители.

В Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург 5G мрежи са пуснали и четирите оператора. В Новосибирск и Казан услугата се предлага от „Мегафон" и МТС, а в Самара – от „Вимпелком" и „Мегафон".

„Мегафон" предоставя 5G услуги във Велики Новгород, Краснодар, Нижни Новгород и Твер. Във Волгоград, Красноярск, Перм и Челябинск мрежата е достъпна чрез Т2. МТС е стартирал услугата в Уфа, а „Вимпелком" – в Ярославъл.

Очаква се в близко бъдеще 5G услугите в тези градове да бъдат достъпни за всички потребители с устройства, работещи с операционната система Android. Достъпът за потребителите на iPhone ще зависи от решението на Apple.

Въвеждането на 5G в Русия ще се извършва поетапно, като покритието постепенно ще бъде разширявано. Плановете са до края на 2026 г. технологията да бъде внедрена в още 50 града.

В началния етап операторите ще използват честоти, които вече са предоставени за мрежите от четвърто поколение по стандарта LTE. Според руското Министерство на цифровото развитие това ще позволи през следващите години капацитетът на мобилните мрежи да бъде увеличен с между 20 и 25 процента.

Операторите са получили и безплатно нови честотни ленти в диапазона от 4,63 до 4,99 гигахерца в равен обем. Според властите това ще подпомогне запазването на конкуренцията между операторите и ще допринесе за поддържането на достъпни цени за потребителите.

Министърът на цифровото развитие Максут Шадаев заяви, че до края на годината 5G трябва да достигне до жителите на още 50 руски града. По думите му мрежите от четвърто поколение вече обхващат около 90 процента от населените райони в страната, а 95 процента от абонатите на мобилни услуги използват LTE ежедневно.

Разгръщането на 5G се определя като важно и заради значителния ръст на потреблението на мобилен интернет. За последните шест години обемът на мобилния интернет трафик в Русия се е увеличил повече от три пъти, пише БТА.

Технологията от пето поколение предлага не само по-високи скорости за мобилен интернет, но и възможности за използване в редица сфери на икономиката. Сред потенциалните приложения са цифровизацията на промишлеността, управлението на безпилотен транспорт и роботизирани системи, телемедицината и развитието на концепцията за „умен град".

5G мрежите могат да осигурят и свързаност за датчици, измервателни уреди и други устройства от интернет на нещата, както и да се използват за изграждането на частни комуникационни мрежи в промишлени предприятия.