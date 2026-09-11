Португалия подкрепя използването на замразените руски активи за Украйна

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Португалия подкрепя използването на замразените руски активи в Европа в помощ на Украйна, но същевременно определя като разбираеми опасенията на Белгия за потенциалните финансови и правни рискове. Това заяви португалският външен министър Пауло Ранжел.

Голяма част от блокираните руски активи в Европа, оценявани на около 200 млрд. евро, се намират в базирания в Брюксел международен депозитар „Юроклиър". Това поставя Белгия в центъра на дискусиите за евентуалното им използване в подкрепа на Украйна.

Европейската комисия предложи активите да бъдат използвани като гаранция за заем за Украйна. Белгия обаче се противопостави на предложението, тъй като според нея липсват достатъчно гаранции срещу евентуални съдебни искове и финансови претенции от страна на Русия.

Белгийските власти настояват рисковете да бъдат разпределени между всички държави от Европейския съюз, вместо да бъдат поети в значителна степен от Белгия.

„Португалия подкрепя и никога няма да създаде пречки за използването на тези 200 млрд. евро", заяви Ранжел пред парламентарна комисия. Той подчерта, че ако бъде постигнат общоевропейски консенсус за използването на средствата, Португалия ще подкрепи това решение.

По думите му опасенията на Белгия и настояването ѝ за гаранции на ниво ЕС са напълно разбираеми. Според Ранжел решение, при което Белгия бъде оставена да поеме непропорционално голям дял от правните и финансовите рискове, би могло да подкопае доверието в страната на международните финансови пазари.

Португалският външен министър изрази надежда да бъде намерено „много конструктивно решение", но призна, че пред държавите членки все още стоят редица сложни въпроси, свързани с гаранциите за Белгия и финансовата рамка на евентуалното използване на руските активи, пише БТА.

Някои държави от ЕС настояват за по-голяма яснота относно финансовите механизми и разпределението на рисковете, преди да бъде постигнато окончателно споразумение.