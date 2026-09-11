Русия съобщи за масирана атака с дронове в Пермски край

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северната част на руския Пермски край е била подложена на масирана атака с дронове, съобщи губернаторът на областта Дмитрий Махонин. По думите му са били атакувани и две промишлени съоръжения.

Руската противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи са предприели действия за отблъскване на атаката. До момента са били свалени общо 36 дрона, посочи Махонин.

По думите на губернатора всички неутрализирани безпилотни апарати са паднали в ненаселени райони.

Към момента няма съобщения за загинали или ранени при атаката, пише БТА.

Информацията за нападението и нанесените щети не е независимо потвърдена.