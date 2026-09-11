Ученик намушка свой връстник и служителка в училище в Загреб

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Ученик рани с остър предмет друг ученик и служителка при нападение в училище в Загреб. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин местно време в Електростроителното училище в хърватската столица.

Двамата пострадали са откарани в болница. При ученика са установени по-дълбоки прорезни рани, които налагат хирургична намеса. Служителката е с множество повърхностни прободни рани. И двамата са в стабилно състояние и с нормални жизнени показатели.

Ученикът, заподозрян за нападението, е задържан и се намира под полицейски надзор. Полицията е извършила оглед на мястото и продължава разследването на случая.

Според непотвърдена информация двамата ученици са на 15 години. По данни на местни медии заподозреният е носел скиорска маска, покриваща главата и лицето му, и е бил въоръжен с нож. Свидетелства на ученици сочат, че той първоначално е нападнал другия ученик, а служителка на училището се е опитала да се намеси, след което също е била ранена.

Съществува и непотвърдена информация, че двамата ученици са имали конфликт предишния ден и че тогава заподозреният е отправил заплаха. Полицията към момента не е потвърдила тези твърдения.

След нападението учебните занятия са прекратени, а учениците са изпратени по домовете си. Родителите са били призовани да ги вземат от училището.

В учебното заведение е изпратен кризисен екип от Министерството на науката, образованието и младежта, който да окаже психологическа подкрепа на учениците и служителите, пише БТА.

На място са пристигнали представители на министерството и кметът на Загреб Томислав Томашевич.