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Саудитска Арабия нанесе удари по летището на превзетия от йеменските хути град Мока

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Йеменските хути Снимка: КАДЪР: YouTube

Саудитска Арабия е нанесла два въздушни удара по летището в стратегическия йеменски град Мока, който вече е под контрола на хутите. Това съобщи телевизионният канал „Ал Масира", свързан с йеменската групировка.

Ударите са извършени ден след като подкрепяните от Иран хути установиха контрол над пристанищния град на брега на Червено море.

Превземането на Мока е част от мащабна офанзива на хутите срещу силите на международно признатото йеменско правителство. Настъплението започна миналата седмица, като правителствените сили са подкрепяни от Саудитска Арабия.

Според „Ал Масира" са били нанесени два удара по летището в Мока. Към момента няма информация за жертви или нанесени материални щети, пише БТА.

Развитието идва на фона на продължаващия конфликт в Йемен и борбата за контрол над стратегически райони по крайбрежието на Червено море.

Йеменските хути

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