Двама загинаха при руски удар по бензиностанции в Киев

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Двама души са загинали при руски въздушен удар по две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

Един от пострадалите е починал от раните си след нападението. По-късно Кличко съобщи, че в болница е починал и втори човек.

Една от бензиностанциите, намираща се в Оболонския район на Киев, е била поразена повторно. При удара са били ранени двама души, съобщиха от Киевската градска военна администрация.

Нападението е причинило щети по обектите, като на място са били изпратени аварийни и спасителни екипи, пише БТА.