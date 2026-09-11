Двама загинаха при руски удар по бензиностанции в Киев

Двама души са загинали при руски въздушен удар по две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко.
Един от пострадалите е починал от раните си след нападението. По-късно Кличко съобщи, че в болница е починал и втори човек.
Една от бензиностанциите, намираща се в Оболонския район на Киев, е била поразена повторно. При удара са били ранени двама души, съобщиха от Киевската градска военна администрация.
Нападението е причинило щети по обектите, като на място са били изпратени аварийни и спасителни екипи, пише БТА.