Еврокомисарят по отбраната: Европа да увеличи производството на дронове и ракети

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Европейският съюз трябва значително да увеличи производството на дронове и ракети, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.

Той участва в първата среща между представители на военнопромишления комплекс на ЕС и Украйна, на която ще бъде обсъдено съвместното разработване и внедряване на нови технологии.

По думите на Кубилюс в момента европейските държави произвеждат около 1,5 милиона дрона годишно. Той посочи Русия като пример за мащаба, който Европа трябва да постигне, като според него руското производство възлиза на около 10 милиона дрона годишно.

Еврокомисарят подчерта и необходимостта Европа да отчита мащаба на руското производство на ракети, което по думите му достига около 1700 броя годишно.

Кубилюс определи срещата между европейския и украинския военнопромишлен сектор като историческа стъпка. Според него съвместното производство трябва да бъде ускорено, а сроковете за внедряване на нови технологични разработки в отбранителната индустрия – съкратени.

„Руските провокации се увеличават, въпросът е как да противодействаме, за да ги спрем", заяви еврокомисарят, цитиран от БТА.

Кубилюс подчерта, че европейските държави продължават да полагат усилия за прекратяване на войната в Украйна.