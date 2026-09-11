Фридрих Мерц напът да отбележи най-слабия си резултат на регионални избори

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Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) увеличава преднината си преди регионалните избори в германската провинция Мекленбург-Предна Померания, които ще се проведат следващата седмица. В същото време консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц е на път да отбележи най-слабия си резултат на регионални избори в следвоенната история на страната.

Според социологическо проучване АзГ получава 37% подкрепа и води пред Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която е начело на провинциалното правителство. Социалдемократите, водени от министър-председателката Мануела Швезиг, събират 34%.

Проучването показва, че АзГ е успяла леко да увеличи преднината си, въпреки че през последните месеци ГСДП значително е намалила разликата. Крайнодясната партия вече постигна убедителна победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт миналата седмица.

ХДС на канцлера Фридрих Мерц получава едва 7% подкрепа. Ако резултатът бъде потвърден на изборите, това ще бъде най-слабото представяне на партията на регионални избори в Германия след Втората световна война. Резултатът би бил и нов удар за Мерц и неговото коалиционно правителство.

На трето място в проучването е „Левицата" с 10%. „Зелените" получават 5% – точно колкото е прагът за влизане в регионалния парламент.

Съюзът „Сара Вагенкнехт" (ССВ), който има потенциал да играе ролята на балансьор при формирането на управление в Саксония-Анхалт, остава под прага за парламентарно представителство в Мекленбург-Предна Померания. Партията получава 4% в проучването, пише БТА.

На фона на нарастващата подкрепа за АзГ министър-председателката на провинцията Мануела Швезиг представи нов предизборен плакат. Чрез кампанията си ГСДП се стреми да се позиционира като основната политическа сила, способна да спре нова победа на АзГ.

На плаката е изобразена Швезиг с посланието „Жената срещу синьото" – препратка към партийния цвят на „Алтернатива за Германия".