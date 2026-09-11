Кремъл предупреди Литва за възможен руски ядрен отговор

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Кремъл предупреди Литва, че територията ѝ може да попадне под прицела на руския ядрен арсенал, ако страната реши да допусне разполагането на западни ядрени оръжия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Ако на тази територия бъдат разположени ядрени оръжия, насочени срещу нас, тогава и територията на тази държава ще попадне под прицела на нашите ядрени оръжия", заяви Песков.

По-рано тази година Литва обяви намерение да премахне до края на годината от конституцията си забраната за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия.

Литовските власти обаче многократно са подчертавали, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия в страната.

Предупреждението от Москва идва на фона на продължаващите дебати в Литва и сред съюзниците ѝ за ролята на страната в отбраната на източния фланг на НАТО.