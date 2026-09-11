Хутите превзеха цялото йеменско крайбрежие на Червено море

Хутите поеха контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, съобщава „Ал Джазира". Това става след 18-часова офанзива, при която бойците на подкрепяната от Иран групировка са превзели последните райони, останали под контрола на правителствените сили.

След падането на стратегическия град Моха хутите са се придвижили на юг и са овладели градовете Дхубаб и Мурад – последните населени места по крайбрежието, които все още са били под контрола на правителството. Така групировката вече контролира цялата йеменска брегова линия на Червено море и разширява позициите си около стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Хутите са предприели и действия по море, като са поели контрол над остров Майюн в протока Баб ел Мандеб и са започнали сражения за остров Зукар, където боевете продължават.

Името на протока буквално означава „Портата на сълзите". Протокът е широк около 30 км в най-тясната си част и е една от ключовите морски „тапи" в световната търговия. През него преминават огромни количества стоки и енергийни ресурси, а всяко сериозно нарушаване на корабоплаването може да принуди плавателните съдове да заобикалят Африка през нос Добра надежда – маршрут, който е значително по-дълъг и по-скъп.

Хутите са шиитско движение от северен Йемен, което през последното десетилетие се превърна в една от най-влиятелните военни сили в Близкия изток. Групировката, официално известна като „Ансар Аллах", започва въоръжено въстание през 2004 г., а през 2014 г. бойците ѝ превземат столицата Сана и голяма част от северозападен Йемен. Това предизвиква гражданска война, в която срещу тях застават международно признатото правителство и редица подкрепяни от чужбина сили.

През 2015 г. Саудитска Арабия оглавява военна коалиция, която се намесва в конфликта в подкрепа на йеменското правителство. Хутите обаче запазват контрола си над голяма част от северозападната част на страната, включително над територии по брега на Червено море. Иран постепенно се превръща в основен техен съюзник, като според западни правителства и анализатори им оказва финансова, военнотехническа и оръжейна подкрепа.

Точно географското положение на Йемен превръща хутите в много по-голям фактор от обикновена местна въоръжена групировка. Разположението на страната до протока Баб ел Мандеб дава ключово предимство, тъй като оттам минава един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа. Оттам корабите, идващи от Индийския океан, могат да продължат през Червено море и Суецкия канал към Средиземно море.

Значението на района рязко нарасна след началото на войната между Израел и „Хамас" през октомври 2023 г. Хутите обявиха, че действат в подкрепа на палестинците, и започнаха да атакуват кораби в Червено море, като първоначално твърдяха, че целите им са плавателни съдове, свързани с Израел. Впоследствие обхватът на нападенията се разшири, а бяха използвани противокорабни ракети, дронове и други оръжия. През ноември 2023 г. хутите дори завзеха товарния кораб „Galaxy Leader".

Атаките доведоха до сериозно разместване на световното корабоплаване. Големи международни превозвачи започнаха да избягват Червено море и Суецкия канал и да насочват корабите си около Африка. Това увеличи времето за доставка, разходите за гориво и застраховките и създаде нов риск за световните вериги на доставки. В отговор САЩ, Великобритания и други държави разположиха военноморски сили в района, а през януари 2024 г. американски и британски сили започнаха удари по цели на хутите в Йемен.

През 2025 г. напрежението продължи с нови атаки срещу търговски кораби. Американските власти съобщават, че през юли хутите са атакували и потопили два търговски кораба в южната част на Червено море, при което са загинали четирима моряци. През септември е бил ударен и нидерландски товарен кораб в Аденския залив, при което е загинал един моряк.

След превземането на Моха и придвижването към Дхубаб и Мурад групировката се приближава още повече до Баб ел Мандеб. Контролът върху остров Майюн, разположен в самия проток, допълнително засилва стратегическата ѝ позиция.

Изданието посочва, че ако хутите действително установят траен контрол върху цялото йеменско крайбрежие на Червено море, те ще разполагат с позиции по практически целия западен морски фронт на страната. Това не означава автоматично, че могат да „затворят" Баб ел Мандеб, но значително увеличава възможностите им да застрашават корабоплаването и да оказват натиск върху един от най-важните търговски маршрути между Азия и Европа.