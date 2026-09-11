Турската полиция задържа 27 души при операция срещу група, подготвяла нападения в училища

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Турската полиция проведе мащабна операция в 22 окръга на страната срещу престъпна организация, за която има данни, че е подготвяла въоръжени нападения срещу училища. Акцията е извършена по разследване на Главната републиканска прокуратура в Анкара.

Издадени са заповеди за арест на 32 заподозрени, сред които 19 непълнолетни. До момента са задържани 27 души, а останалите петима се издирват.

Според прокуратурата групата, обозначавана като C31K, е публикувала в социалните мрежи и комуникационни платформи съобщения за подготовка на въоръжени нападения срещу три училища в три различни окръга.

По данни на полицията C31K е съкращение от наименование, свързано с група за киберпрестъпления и насилие, известна като „31-ви етаж на ада". Според властите тя е била организирана чрез социални мрежи и приложения за съобщения и е насочена основно към деца и млади хора.

Турски медии съобщават, че предполагаемите нападения са били планирани за първия ден на новата учебна година – понеделник, 14 септември, пише БТА.

Случаят идва на фона на засилени мерки за сигурност в турските училища. През миналата учебна година при два сериозни инцидента със стрелба в училища в Югоизточна Турция загинаха 10 души, а 28 бяха ранени.

След тези случаи Министерството на вътрешните работи засили мерките за сигурност в училищата във всичките 81 окръга на страната.