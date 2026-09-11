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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23543058 www.24chasa.bg

ЕК отпуска още 6,1 млрд. евро за противовъздушната отбрана на Украйна

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Част от средствата са за осигуряване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът" Снимка: СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Европейската комисия одобри отпускането на още 6,1 млрд. евро за укрепване на въздушната и противоракетната отбрана на Украйна. Средствата ще подпомогнат способностите на страната да се защитава от продължаващите руски атаки с балистични ракети и дронове.

Финансирането ще бъде използвано за обществени поръчки, включително с участието на европейски компании, както и за осигуряване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът".

Одобрената сума е част от предвидения заем от 90 млрд. евро за Украйна. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха решението за предоставянето му през февруари.

Според предвидения план през тази година Украйна трябва да получи половината от общата сума. От нея 16,7 млрд. евро са предназначени за бюджетна подкрепа, а 28,3 млрд. евро – за отбранителни нужди, пише БТА.

От началото на руската инвазия през 2022 г. Европейският съюз е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 220,2 млрд. евро. В тази сума са включени и 3,8 млрд. евро, получени от постъпленията от руско имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.

Част от средствата са за осигуряване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът"

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