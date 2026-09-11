Посланикът на САЩ у нас: 11 септември обедини свободния свят срещу омразата

Докато анализираме посланието на 11 септември, нека не мислим само за това, което загубихме. 11 септември също така обедини свободния свят срещу омразата и в отказа да се поддадем на тиранията и терора. Това заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Мартин Макдауъл пред NOVA. Той почете 25-ата годишнина от атентатите.

На 11 септември 2001 г. 19 терористи от „Ал Кайда" отвлякоха четири пътнически самолета. Два от тях се врязаха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, които по-късно рухнаха. При атаките загинаха близо 2753-ма души, като до август миналата година останките на 1106 все още не бяха идентифицирани официалн. Още 184-ма загубиха живота си при удара в сградата на Пентагона във Вашингтон, а други 40 останаха завинаги в полетата на Пенсилвания, след като успяха да надвият похитителите и да не им позволят да стигнат до целта си. Трагедията се превърна в един от най-тежките терористични актове в съвременната история.

Падането на кулите сложи край на усещането за недосегаемост на САЩ и промени света. Вашингтон започна войната срещу тероризма, последвана от войните в Афганистан и Ирак, а мерките за сигурност бяха драстично затегнати. По летищата се появиха строги проверки, ограниченията за багаж и течности, а разузнавателните служби получиха по-големи правомощия. Наред с това атаките доведоха до засилване на ислямофобията, ограничения върху личните свободи и трайна промяна в американската външна политика.

„Никога няма да забравим къде бяхме в този ужасен ден. Тази седмица преди 25 години светът се обедини около загубата и ужаса, причинен от непровокираните атаки на 11 септември", заяви още Макдауъл.

Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души. Сред жертвите имаше граждани на на над 100 държави.

Американският дипломат подчерта, че САЩ винаги ще помнят хората, оказали помощ на страната след трагичните събития и участвали в последвалата война срещу терора. „Ние почитаме и храбростта на смелите пътници на полет 93 на United Airlines, чиято саможертва предотврати още по-голяма трагедия", каза той.

Той подчерта необходимостта от обща защита на свободата и припомни посланието, което според него остава завинаги свързано с трагичната дата. „Бяхме накарани да браним свободата заедно. Кодирана завинаги в свещената земя под мемориала на 11 септември остава увереността, че любовта е по-силна от омразата", заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София.