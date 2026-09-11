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Горивата в Румъния достигнаха рекордни цени, дизелът се доближава до 2 евро

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Бензинът в Румъния достигна 1,88 евро за литър, дизелът вече е 1,97 евро СНИМКА: Pixabay

Цените на горивата в Румъния достигнаха нови исторически върхове. Средната цена на най-масовия бензин А95 вече е 9,88 леи (1,88 евро) за литър, докато стандартният дизел премина границата от 10 леи и се продава средно за около 10,37 леи (1,97 евро).

Поскъпването е свързано с нестабилността на международните пазари, напрежението в Близкия изток и намаления капацитет на рафинериите в световен мащаб. Допълнителен натиск върху цените в Румъния оказват промените в акцизите и екологичните такси.

По данни на Евростат Румъния е страната от Европейския съюз с най-голямо увеличение на цените на горивата за последните 12 месеца.

Заради нарастващия брой сигнали от потребителски организации Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) и Съветът за конкуренция продължават с регулярните проверки на големите вериги бензиностанции. Целта е да се установи дали има спекулативни практики или необосновано увеличение на печалбите, пише БТА.

Въпреки предприетия контрол пазарни наблюдатели не очакват скорошно поевтиняване на горивата. Според прогнозите бензинът в Румъния може трайно да надхвърли психологическата граница от 10 леи за литър още преди началото на есенно-зимния сезон.

Бензинът в Румъния достигна 1,88 евро за литър, дизелът вече е 1,97 евро СНИМКА: Pixabay

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