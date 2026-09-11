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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23543286 www.24chasa.bg

ООН: Новите боеве в Йемен прогониха от домовете им 46 000 души

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По данни на ООН от началото на ескалацията са били разселени най-малко 46 000 души Снимка: pixabay

Най-малко 46 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради новото засилване на бойните действия в Югозападен Йемен. Сраженията между подкрепяните от Иран хути и проправителствените сили са се възобновили миналата седмица.

По данни на Международната организация по миграция (МОМ) към ООН от началото на ескалацията са били разселени най-малко 46 000 души.

От организацията предупреждават, че броят на хората, принудени да напуснат домовете си, вероятно ще продължи да нараства с продължаването на боевете, пише БТА.

Новата ескалация допълнително усложнява хуманитарната ситуация в Йемен, който от години е засегнат от продължителен въоръжен конфликт.

По данни на ООН от началото на ескалацията са били разселени най-малко 46 000 души Снимка: pixabay

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