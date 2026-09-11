13 нелегални мигранти са заловени в пикап край Одрин на път към България

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Турската полиция е задържала 13 нелегални мигранти, превозвани в каросерията на пикап край Одрин. Групата е пътувала към границата с намерение да премине нелегално в България.

Случаят е разкрит, след като жандармерията е направила опит да спре автомобила за проверка на главен път Д100 край Одрин. Водачът не се подчинил на полицейското разпореждане и увеличил скоростта, но след кратко преследване автомобилът бил спрян.

При проверката в каросерията са открити 13 мигранти. Двама от тях са направили опит да избягат, но са били заловени.

Шофьорът на автомобила, идентифициран с инициали Х.С., е задържан и срещу него е започната процедура за незаконен трафик на хора. При разпита той заявил, че не е знаел, че превозва нелегални мигранти, тъй като му било казано, че ще транспортира работници.

Задържаните мигранти са предадени на Центъра за обратно връщане в Одрин. Разследването по случая продължава.

Междувременно турските сили за сигурност са провели мащабна операция срещу нелегалната миграция в 18 окръга на страната. При акцията са задържани 52 души, заподозрени в организиране на незаконен трафик на хора през границите, пише БТА.

В рамките на операцията са иззети 131 превозни средства, както и 20 лодки и лодъчни двигатели. От задържаните 52 заподозрени 43 са арестувани, а спрямо девет са наложени мерки за съдебен контрол.