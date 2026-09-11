Епидемията от ебола в ДР Конго се разпространи в седма провинция

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго се е разпространила в още една провинция, с което засегнатите административни области в страната вече са седем.

Случай на заболяването е регистриран в провинция Южно Убанги, която граничи с Централноафриканската република и Република Конго. Пациентът е починал, след като е пътувал през няколко провинции на ДР Конго, включително райони, които досега не са били засегнати от епидемията.

За случая съобщи губернаторът на Южно Убанги Жан-Рене Галеква. По думите му заразеният е преминал през няколко части на страната преди да достигне провинцията, което създава риск от по-нататъшно разпространение на вируса, пише БТА.

Епидемията е определяна като най-смъртоносната от ебола в историята на Демократична република Конго.