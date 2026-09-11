Израелската армия съобщи за ликвидиран командир на „Хамас“ в Газа

Израелската армия съобщи, че е ликвидирала високопоставен командир на палестинската ислямистка групировка „Хамас" в ивицата Газа.

По данни на израелските военни при операцията е бил убит Мохамад Язури, командир на подразделението на „Хамас" в района на Хан Юнис. Според армията той е отговарял за планирането на десетки нападения срещу израелски военнослужещи и е имал ключова роля във възстановяването на подразделението, след като то е било отслабено по време на войната в Газа.

Израелската армия съобщи и за смъртта на друг член на военното крило на „Хамас" – Фарах Хамед. По данни на военните той е бил на ръководна позиция в щаба на групировката на Западния бряг и е участвал в подготовката на смъртоносни нападения през последните години, пише БТА.

Сред посочените от Израел атаки е нападението край Айн Джабруд през октомври 2003 г., при което са загинали трима израелски военнослужещи.

Хамед е бил арестуван, а през 2011 г. е прехвърлен в ивицата Газа като част от сделка за размяна на затворници. Според израелската армия след освобождаването си той е продължил активно да участва в дейността на военното крило на „Хамас".