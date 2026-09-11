САЩ и Мексико търсят търговска сделка преди изборите за Конгрес

САЩ и Мексико обсъждат временно двустранно търговско споразумение, което двете страни се стремят да постигнат преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Провалът на преговорите между Вашингтон и Отава е допълнително ускорил усилията за договореност между Вашингтон и Мексико.

Според запознати с разговорите източници евентуалното споразумение може да осигури на Мексико облекчения по част от американските мита срещу отстъпки по ключови за САЩ въпроси. Сред тях са увеличаването на дела на американските компоненти в автомобилите и по-строгият контрол върху китайските инвестиции.

Основна пречка остават американските мита върху стоманата, алуминия, автомобилите и автомобилните части, наложени по съображения за национална сигурност. Вносът на мексиканска и канадска стомана в САЩ се облага с 50%, а автомобилите – с 25%.

Междувременно администрацията на президента Доналд Тръмп договори по-ниски автомобилни мита за някои други търговски партньори – 15% за Япония, Европейския съюз и Южна Корея и 10% за Великобритания. Така автомобилите от тези държави се облагат с по-ниски ставки от тези, произведени в Мексико и Канада.

Автомобилната индустрия допуска, че Вашингтон може да предложи на Мексико вариант, подобен на обсъждания по-рано с Канада – мито от 15% върху вноса на автомобили, комбинирано с допълнително намаление според дела на американските компоненти. При подобна схема ефективната ставка би могла да спадне до около 7%.

В замяна Мексико се очаква да направи отстъпки по искането за увеличаване на американското съдържание в автомобилите, включително при двигателите, електрониката и софтуера. Мексиканското правителство се противопоставя на въвеждането на задължителни изисквания за американски компоненти, но допуска обсъждането на мерки за увеличаване на техния дял.

Все още няма определен краен срок за постигане на договореност. И двете страни обаче виждат политически ползи от сключването на споразумение преди изборите, на които Републиканската партия на Тръмп рискува да загуби контрола си над Конгреса.

За мексиканското правителство сделката има и икономическо значение. Над 80% от износа на страната е насочен към американския пазар, а администрацията на президентката Клаудия Шейнбаум разглежда стабилните търговски отношения със САЩ като важен фактор за успокояване на пазарите и привличане на инвестиции.

„Към момента няма конкретни срокове", заяви говорител на мексиканското министерство на икономиката, като потвърди готовността на правителството да продължи диалога с Вашингтон.

Междувременно търговските отношения между САЩ и Канада се влошиха след провала на преговорите между двете страни. Вашингтон въведе нови ограничения върху вноса на редица канадски стоки, а Отава обеща ответни мерки.

На този фон Мексико продължава да залага на стратегия на диалог и сътрудничество с Вашингтон, вместо на пряка конфронтация. Американският министър на търговията Хауърд Лътник вече проведе видеоконферентен разговор с Шейнбаум, посветен на търговските отношения.

Паралелно с двустранните преговори остава несигурно бъдещето на тристранното търговско споразумение между САЩ, Мексико и Канада. Вашингтон използва предстоящия преглед на договора, за да поиска допълнителни отстъпки от двата си северноамерикански партньора, пише БТА.

Мексико и Канада публично продължават да подкрепят запазването на тристранната търговска рамка, но според запознати мексикански представители страната не желае да прави значителни отстъпки в собствен ущърб, за да улесни постигането на споразумение между Вашингтон и Отава.