Главният прокурор на МНС: Атаките на Тръмп срещу съда се дължат на неразбиране

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Атаките на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу Международния наказателен съд (МНС) са резултат от неразбиране на неговата дейност, заяви главният прокурор на институцията Маме Мандиайе Нианг.

В първото си интервю след встъпването в длъжност Нианг съобщи, че МНС вече подготвя алтернативни технически решения, за да може да продължи работата си при евентуално налагане на нови американски санкции.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио по-рано заяви, че Вашингтон ще отслаби МНС „тухла по тухла", определяйки международния съд като заплаха за американския суверенитет.

САЩ наложиха санкции срещу високопоставени представители на МНС след издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Вашингтон остро се противопостави на действията на съда.

Според Нианг част от американската реторика спрямо институцията показва непознаване на начина, по който тя функционира. Той подчерта, че МНС няма намерение да нарушава суверенитета на държавите и не се стреми да изпълнява ролята на „световна полиция".

Главният прокурор категорично отхвърли и обвиненията, че съдът е корумпиран.

Нианг, който е на 65 години, е сред представителите на МНС, засегнати от американските санкции. По думите му ограниченията създават сериозни практически затруднения, включително при достъпа до разплащателни системи и извършването на ежедневни служебни задачи като резервиране на полети и хотели.

Най-голямото притеснение според него е възможността за разширяване на санкциите, така че те да засегнат не само отделни служители, но и самата институция. Подобни мерки биха могли да ограничат способността на МНС да функционира с наличните технически средства.

На фона на американските санкции, оттеглянето на някои държави от МНС и скандала около отстранения от длъжност бивш главен прокурор Карим Хан, бъдещето на институцията е поставено под сериозен натиск.

Нианг обаче заяви, че няма намерение да се отказва от идеята за международно правосъдие, пише БТА.

„Идеалът, който представляваме, а именно идеала на справедливото правосъдие, е нещо, от което аз, а и никой друг не може да се откаже", заяви той.