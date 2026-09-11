ЕК не изключва използването на замразените руски активи за Украйна

Въпросът за използването на руските активи, замразени в рамките на европейските санкции заради войната в Украйна, остава открит. Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция.

По думите му темата не е сред непосредствените приоритети на ЕС. В момента основната задача е да бъдат определени финансовите нужди на Украйна, след което да се прецени по какъв начин да бъде осигурено необходимото финансиране.

Говорителят подчерта, че използването на руското имущество не е изключено като вариант.

На първо място ЕС се стреми да осигури необходимите средства за Украйна по вече договорения заем от 90 млрд. евро. След като бъдат уточнени допълнителните финансови потребности на страната, ще бъде обсъдено и как те могат да бъдат покрити, пише БТА.

Така Европейската комисия оставя отворена възможността замразените руски активи да бъдат използвани за подпомагане на Украйна, без към момента да посочва конкретен механизъм или срок за това.