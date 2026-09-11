Аутопсията не разкри причината за смъртта на Йоргос Мазонакис

Задържаните в четвъртък лекари са обвинени в тежко престъпление

Неизвестна остава засега причината за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис.

В петък стана ясно, че аутопсията е установила определени находки, но те не са били достатъчни за категоричното определяне на причината за смъртта, съобщи първоначално съдебният лекар, цитиран от "еКатимерини".

Издаден е смъртен акт, който позволява погребението на певеца да се състои, докато токсикологичните и други лабораторни изследвания се очаква да хвърлят допълнителна светлина върху обстоятелствата около смъртта му.

В петък властите повдигнаха обвинения на двамата лекари от частна клиника в Атина за тежко престъпление, свързано с поставяне на човек в опасност, довела до смърт. Лекарите от клиниката в атинския квартал "Колонаки" бяха задържани в четвъртък.

Разследващите са открили противоречия в показанията на лекарката относно часа, в който певецът е пристигнал в кабинета. Първоначално тя заявила, че Мазонакис е дошъл около 16:30 часа. за процедурата плазмафереза. Събраните до момента данни обаче сочат, че той се е намирал в лечебното заведение още от 13:00 часа.

Изяснява се какво точно се е случило през този период, каква процедура е била извършена и как е било проследявано състоянието на певеца.

Според първоначалните информации апаратът, използван при терапията, е работил приблизително 45 минути. Разследващите проверяват дали процедурата е проведена съгласно медицинските изисквания, какви показатели са били наблюдавани и дали е реагирано своевременно при влошаването на състоянието на Мазонакис.

Двамата лекари са обвинени в съвместно извършване на престъплението.

Според информацията обвиненията се основават отчасти на данни, че Мазонакис е бил подложен на медицинската процедура в клиниката, когато е починал, както и че медицинският кабинет на клиниката не е имал необходимия лиценз за извършването на въпросната процедура.

54-годишният певец почина на 9 септември. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци на своето поколение. Той е роден през март 1972 г. в Никея, а професионалната му кариера започва през 1992 г., когато е едва на 20 години.

Сред най-известните му песни са "To Gucci forema" - "Роклята Gucci", "Savvato" - "Събота", "Zilevo" - "Ревнувам" и други.

През годините около известния гръцки изпълнител имаше много скандали, като най-известният е този със сестра му Весо. С нея дори стигнаха до съдебни дела. Тя години наред беше негов мениджър и участваше в управлението на финансовите и имотните му дела. Според гръцките медии отношенията между двамата започнали да се влошават още през 2020 г.

Другият огромен скандал покрай него избухна през август 2025 г., когато Мазонакис беше отведен в държавна психиатрична клиника по прокурорско разпореждане. Самият певец заяви чрез адвоката си тогава, че е бил отведен без неговото знание и съгласие и свърза случая с конфликта със своите близки.