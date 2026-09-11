Ниските води на Рейн оскъпяват речния транспорт в Германия

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Нивото на река Рейн в Германия отново се е понижило през тази седмица, което води до поскъпване на товарните превози и принуждава корабите да плават с по-малко товари, съобщи германската служба за вътрешно корабоплаване.

Според търговци на суровини спадът е свързан с предимно сухото време във водосборните райони на реката. Заради ограниченията при корабоплаването товарите се разпределят между повече плавателни съдове, което увеличава транспортните разходи. Част от превозите са пренасочени към автомобилния и железопътния транспорт.

Цената на танкерните превози по маршрута от Ротердам до Карлсруе е достигнала около 165–170 евро за тон в петък, при приблизително 100 евро за тон седмица по-рано.

Особено сериозна е ситуацията край Кауб, близо до Кобленц. В петък показанието на водомерната станция там е било около 21 сантиметра, спрямо 34 сантиметра в понеделник и 50 сантиметра седмица по-рано. Реалната дълбочина на реката е с около един метър по-голяма от стойността, отчетена от водомера.

Въпреки последния спад нивата остават над рекордно ниските стойности, регистрирани през август. Тогава показанието при Кауб падна под 10 сантиметра, надминавайки предишния минимум от 25 сантиметра, отчетен през 2018 г.

Ниските води на Рейн вече оказаха сериозно влияние върху германската индустрия по-рано през лятото. Компаниите бяха изправени пред по-високи транспортни разходи, логистични затруднения и ограничения в производството.

Продължителните горещини и недостатъчните валежи в Германия и други части на Европа допринесоха за понижаването на нивата на редица водни пътища, сред които и Рейн. Реката е един от основните транспортни маршрути за зърно, метални руди, въглища и петролни продукти, пише БТА.

През следващата седмица не се очаква значително покачване на нивото на Рейн. Прогнозираните валежи обаче могат да помогнат водите да се задържат приблизително около сегашните стойности.