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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23543957 www.24chasa.bg

ЕК представи на Съвета търговското споразумение с Индия

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Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Днес Европейската комисия представи на Съвета предложенията си за подписване и сключване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Индия. Ако получи одобрението на Съвета, това ще бъде най-мащабното търговско споразумение, сключвано досега както от ЕС, така и от Индия.

Стойността на годишната търговия със стоки и услуги между ЕС и Индия вече надхвърля 180 млрд. евро и осигурява близо 800 000 работни места в ЕС.

Споразумението ще премахне или намали митата върху 96% от износа на стоки от ЕС за Индия. Намаляването на митата ще спестява на европейските предприятия около 4 млрд. евро годишно. То ще улесни достъпа на европейските компании до индийския пазар и ще им позволи да се конкурират при по-равнопоставени условия. Същевременно потребителите ще се възползват от по-голям избор и по-конкурентни цени.

Споразумението отразява ангажимента на ЕС да задълбочава икономическите отношения с ключови партньори в Индийско-Тихоокеанския регион. С представените предложения Комисията иска одобрението на Съвета за подписване на споразумението.

След това ще бъде необходимо одобрението на Европейския парламент, преди споразумението да бъде окончателно сключено и да влезе в сила. Успоредно с това индийските власти провеждат своите вътрешни процедури по ратиф

Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ

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