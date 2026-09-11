Над 4,7 млрд. долара ще струва възстановяването след потопа в Непал

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Възстановяването след бедствието в района на границата между Непал и Китай ще струва над 4,7 млрд. долара, съобщи днес Министерството на външните работи на Непал, цитирано от Франс прес.

„Общият необходим бюджет за възстановяването се оценява приблизително на 4,78 милиарда долара (4,12 милиарда евро)", заяви пред медиите говорителят на непалското външно министерство Лок Бахадур Чхетри, информира БТА.

Бедствието, станало на 26 август, е било причинено от срутването на ледник и скални маси. Огромната приливна вълна е преминала през няколко долини в региона, като според последните официални данни е причинила смъртта на над 1400 души и е ранила най-малко 5600 души в Непал и Китай.

Сред хората, които все още са в неизвестност, са стотици чуждестранни туристи и поклонници, както и множество работници, наети в Непал в хидроелектрически централи или по строителството на язовири.

Пороят е разрушил и отнесъл мостове, пътища, жилища и друга инфраструктура. Хиляди хора са били принудени да потърсят подслон във временни лагери.

„Около 57,67 милиона долара ще бъдат необходими за непосредственото възстановяване и спасителните операции през идните шест месеца, а 4,71 милиарда долара - за дългосрочното възстановяване", уточни Чхетри.

По думите му все още се извършва по-прецизна оценка на щетите, която трябва да „определи пълния размер на нанесените щети и необходимите средства" за възстановяването на разрушената инфраструктура.

Непалското правителство свързва мащаба на бедствието с глобалното затопляне, което ускорява топенето на ледниците в цялата Хималайска планинска система.

Премиерът Балендра Шах ще представи позицията на страната пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк този месец, където ще защити каузата за „климатична справедливост". Това потвърди и генералният секретар на Министерството на външните работи Амрит Бахадур Ра.

„Той ще насочи вниманието на международната общност към човешките жертви и материалните щети, понесени от Непал вследствие на климатичните промени и бедствията, които те предизвикват", обясни Ра.

Повече от две седмици след наводнението спасителните операции в Непал продължават. Екипите търсят оцелели, особено в няколко тунела на хидроелектрически обекти, които са били затрупани с кал и отломки.

Непалската агенция, отговаряща за извънредните ситуации, съобщи днес, че са открити 1385 тела, докато за 5130 души все още няма информация.

От китайска страна държавните медии съобщиха за 43 загинали и 519 души, които са в неизвестност на територията на Тибет.

Така общият, все още временен брой на жертвите на бедствието достига 1428 загинали и 5649 души, които все още се водят за изчезнали.