Нюйоркчани били лъгани за токсичния въздух след атентатите, хиляди са се разболели от рак

Според здравни експерти три пъти повече хора са починали от последствията от азбеста в атмосферата, отколкото при самите удари

Жителите на Ню Йорк са били подведени относно токсичния въздух след атентатите от 11 септември, твърди кметът на града Зохран Мамдани. Според здравни експерти три пъти повече хора са починали от последствията във въздуха, отколкото при самите атентати.

Според множество наскоро публикувани документи, в Манхатън е отчитано наличие на токсичен въздух скоро след атентатите от 11 септември, докато в същото време официални лица омаловажават рисковете за здравето на населението.

Азбест е открит „почти навсякъде" при изследванията в района на „Кота нула" (Ground Zero) – мястото, където през 2001 г. рухнаха кулите на Световния търговски център, заяви Зоран Мамдани.

„Хората се разболяха, защото лидерите, на които се доверяваха, ги излъгаха и им казаха, че е безопасно да дишат токсичния въздух", каза той, обявявайки публикуването на 170 000 документа, свързани с атентатите.

Според американски здравни служители, заболяванията, причинени от праха и дима при срутването на кулите, са отнели живота на повече от три пъти повече хора в сравнение с близо 3000-те жертви на самите атентати.

BBC разговаря с хора, засегнати от токсичния въздух на „Кота нула".

Хиляди хора са получили здравословни проблеми, включително рак, след като са вдишали опасни замърсители след срутването на кулите близнаци.

На пресконференция във вторник телевизионният водещ и защитник на пострадалите от 11 септември Джон Стюарт, говорейки заедно с Мамдани, заяви, че новите документи показват, че още през октомври 2001 г. – месец след терористичните атаки – градските власти са знаели, че въздухът в Манхатън е токсичен.

„Така че, нека бъдем справедливи към тях – те просто са укривали тази информация в продължение на 25 години", каза той иронично.

Документите показват, че в района на „Кота нула" е откриван азбест месеци след атентатите, докато в същото време хората са били уверявани, че е безопасно да посещават мястото.

Материалите, включващи доклади за качеството на въздуха и кореспонденция между градски служители, съдържат и документ от октомври 2001 г., известен като „Меморандумът на Хардинг".

В него сътрудник предупреждава бившия заместник-кмет Робърт Хардинг, че градът може да бъде изправен пред до 35 000 съдебни иска заради начина, по който е реагирал на атентатите. В документа се посочва, че градската управа може да бъде дадена под съд, тъй като здравните препоръки са подтикнали хората да се върнат в района твърде рано, което е довело до излагане на токсични вещества или емоционални травми.

Градските власти също така са инструктирали гражданите да почистват праха и отломките с „мокри мопове и парцали" въпреки наличието на азбест – материал, който според друг документ, отразяващ опасенията на конгресмена Джери Надлър, трябва да се почиства единствено от лицензирани специалисти.

В документа се цитират показания на тогавашния главен здравен служител на града, според когото проучване не е установило „повишени нива на азбест във въздуха в затворени помещения", но тестовете са показали „ниски нива на азбест в някои проби" от праха.

В документа, чийто автор е Естер Фукс (тогавашен специален съветник на кмета Майкъл Блумбърг), се признава за „потенциални проблеми за кметството".

Дни след атентата градски и федерални служители – включително представители на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) – обявиха, че въздухът близо до Кулите близнаци е безопасен.

Кристин Тод Уитман, ръководител на EPA по това време, по-късно се извини за това изявление, като заяви, че агенцията е „направила всичко възможно с наличната тогава информация".

Публикуването на документите във вторник слага край на съдебно дело, заведено от организацията „9/11 Health Watch", след като властите първоначално заявиха, че не разполагат с въпросните записи, но миналата година откриха 68 кашона с документи.

Страниците с доклади за качеството на въздуха и други записи бяха публикувани чрез онлайн портал, като моментът е избран така, че да съвпадне с 25-ата годишнина от атентатите, отбелязвана този петък. През следващата година предстои да бъдат оповестени още документи. Карен Клингон, която участваше в съдебното дело „9/11 Health Watch", заяви пред Би Би Си във вторник, че брат ѝ е живеел на пет минути от мястото на атентатите от 11 септември. Той развива астма, по-късно му е поставена диагноза рак и умира на 61-годишна възраст от свързан с това мозъчен тумор.

„Вероятно могат да се направят още много изследвания относно това какво е имало във въздуха и какви заболявания са възникнали вследствие на токсините в него – като това, което се случи с брат ми", каза тя. „Надявам се това да помогне на хората, които са се разболели, както и на тези в бъдеще."