Дим се вие край ключовия саудитски нефтопровод „Изток-Запад“

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Дим се вижда в близост до нефтопровода „Изток-Запад" в Саудитска Арабия на сателитни снимки, направени вчера, предаде Ройтерс.

До момента саудитските власти не са потвърдили информация за инцидент в района. Пресслужбите на правителството и на държавния петролен гигант „Арамко" все още не са отговорили на запитванията на агенцията за коментар относно дима, заснет на изображенията, пише БТА.

Нефтопроводът „Изток-Запад" има ключово значение за Саудитска Арабия от началото на войната в Близкия изток. Чрез него „Арамко" увеличава преноса на суров петрол от източното крайбрежие към Червено море на запад, след като се наложи да отклони част от доставките си заради фактическото блокиране на Ормузкия проток от Иран.

Преди два дни атаки на йеменските хуси разтърсиха Саудитска Арабия, като бяха засегнати градове в южната част на страната. Ударите са извършени с балистични ракети и дронове.

Ден по-рано, на 8 септември, хусите атакуваха няколко енергийни обекта и градове, сред които Абха, Хамис Мушайт, Джизан и Наджран. При ударите са били ранени 73 души, включително жени и деца, а на някои места са избухнали пожари и временно е било преустановено производството.

Сред поразените обекти са съоръжения на саудитския петролен гигант „Арамко", както и военна база в Хамис Мушайт. Саудитските власти определиха атаките като опасна ескалация.