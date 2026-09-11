Мароко за кризата в Сеута: Няма да бъдем изкупителна жертва

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Мароко отказва да бъде използван като предизборна политическа пионка и няма да приеме ролята на изкупителна жертва в политически разпри в Испания, предупреди мароканското министерство на външните работи, цитирано от испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Рабат направи това изявление в официална декларация относно отношенията с Испания, като изрази съжаление, че „някои испански политически и медийни кръгове продължават да експлоатират кралството за вътрешнополитически цели“.

„Особено жалко е, че утвърдени политически партии, въпреки богатия си управленски опит, са затънали в това блато, където неразумната и популистка ескалация надделява над здравия разум“, се добавя в текста.

Наскоро стана ясно, че испанските разузнавателни служби са предупредили Мароко и правителството в Мадрид за планове на мигранти да щурмуват границата с испанския ексклав Сеута. Предупреждението е било отправено ден преди повече от 70 000 мигранти да преминат от Мароко в испанската територия.

В разузнавателна нота от 29 юли испанският Национален разузнавателен център е информирал две марокански разузнавателни агенции за планове, разпространявани в социалните мрежи. Според тях мигранти са възнамерявали да влязат в Сеута, като се изкачат по граничната ограда или я заобиколят, плувайки. Предвиждало се е те да се възползват от честванията в Мароко по случай националния празник, известен като Деня на трона,

Още същия ден испанското разузнаване е изпратило предупреждение и до представителя на испанското правителство в Сеута. Документите, публикувани от испанските власти, показват, че подготовката и напрежението около миграционната криза са започнали още през седмицата преди масовото преминаване на 30 юли.

В позицията си Мароко определи като „злощастен факта, че авторитетни законодателни и съдебни институции предприемат необмислени инициативи, водещи до раздори“.

„Тези погрешни стъпки, при които трезвата преценка отстъпва място на опростенчеството, а обективният анализ – на обвинителната реторика, подклаждат стратегия на страха, която вреди на всички“, се предупреждава в изявлението.

В текста се подчертават положителните отношения, постигнати с Мадрид след съвместната декларация от 2022 г., основани на принципите на „взаимно уважение, взаимно доверие и постоянен диалог“, довели до осезаеми резултати в сферите на икономиката, сигурността и миграцията.

Отбелязвайки, че сътрудничеството по въпросите на миграцията се е доказало като координирано и ефективно, министерството посочи, че „злощастните събития от миналия юли със сигурност изискват задълбочено разследване, за да се установят обстоятелствата, да се разкрие евентуална намеса или манипулация и, преди всичко, да се гарантира, че те никога повече няма да се повторят“.

В текста не се споменава изрично масовото пресичане на границата при Сеута.

На 30 и 31 юли между 70 000 и 80 000 души преминаха нелегално от Мароко към испанския град, предимно с плуване, което доведе до смъртта на най-малко 141 души по данни на граждански организации. По-голямата част от тях се върнаха през следващите дни, но няколко хиляди остават в Сеута.

Изявлението беше разпространено малко след като испанският парламент одобри закон за предоставяне на гражданство на жителите на Западна Сахара, родени по време на испанския колониален период, пише БТА.

Рабат не е коментирал официално този закон, който би могъл да засегне между 80 000 и 120 000 души.

Местни медии, близки до официалните марокански власти, отбелязаха вчера потенциалното въздействие, което тази инициатива може да окаже върху двустранните отношения.