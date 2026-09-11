Иран обяви за „блестяща победа“ превземането на ключов остров от хутите

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Съветникът на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей Мохамед Мохбер определи като „блестяща победа" напредването на йеменските бунтовници хути, след като те превзеха ключов остров в стратегическия проток Баб ел Мандеб, предаде Франс прес.

„Поздравявам движението „Ансар Аллах" за блестящата му победа", написа Мохбер в социалната мрежа „Екс". Това е официалното име на подкрепяната военно и финансово от Иран групировка на хутите, която в момента води сражения със силите на международно признатото йеменско правителство, информира БТА.

Междувременно хутите се опитаха да уверят международната общност, че корабоплаването през протока Баб ел Мандеб остава безопасно.

„Свободата на корабоплаване и международната търговия в Червено море и в протока Баб ел Мандеб са обезопасени и протичат нормално", заяви пред медията „Ал Араби ал Джадид" Хазем ал Асад, член на политическото бюро на хутите.

„Няма никакъв повод за опасения на международно равнище", допълни той.