„Хамас“ подготвяли атентати в Берлин и Виена за годишнина от нападението над Израел

Планът е бил подпомогнат от международна мрежа за набавяне на оръжия

„Хамас" е подготвял кървави атентати в Берлин и Виена за годишнината от нападението на 7 октомври срещу Израел. Палестинската ислямистка групировка, определяна като терористична организация от ЕС и САЩ, е планирала атаките да бъдат извършени едновременно или в кратка последователност около 7 октомври 2025 г., сочи обвинителен акт от 214 страници на германската федерална прокуратура, цитирани от европейското издание "Политико".

Атаките е трябвало да бъдат извършени едновременно или в кратка последователност около 7 октомври 2025 г., като мишени са били израелски и еврейски обекти в двете европейски столици, според обвинителния акт, с който се е запознал германският вестник „Велт".

Планът е бил подпомогнат от международна мрежа за набавяне на оръжия, която е пренасяла пистолети, автоматична пушка и стотици боеприпаси през Дания, Германия и Австрия.

Германската федерална прокуратура съобщи миналата година, че е арестувала мъже, свързани с палестинската групировка, които са били заподозрени в подготовка на нападения срещу израелски и еврейски обекти в Германия. Обвинителният акт, който не е публично достъпен, разкрива, че сред набелязаните цели е била и Виена, а атаките в двете столици е трябвало да бъдат координирани. Сред основните мишени са били израелски дипломати, еврейски обществени центрове, както и демонстрации в подкрепа на Израел.

Седем мъже са обвинени във връзка с плана и остават в предварителен арест, според обвинителния акт. Един от обвиняемите е работил като доверен информатор на германската служба за вътрешно разузнаване. От документите става ясно, че информаторът е продължил да докладва на своя служебен ръководител, като същевременно се твърди, че не е разкрил пълния мащаб на собственото си участие в набавянето на боеприпаси за групата.

Обвинителният акт представя плана като част от по-широка промяна в начина, по който „Хамас" действа в Европа. Според цитирани в документа разузнавателни оценки още преди нападението от 7 октомври 2023 г. са съществували планове за създаване и обучение на оперативни клетки на континента, като Турция е трябвало да бъде използвана като база, а нападенията да бъдат ръководени дистанционно от чужбина.

Прокурорите твърдят, че операцията по набавяне на оръжия също е била координирана от Ливан, където предполагаем член на „Хамас" е ръководил един от каналите за доставки, свързващ участници в мрежата в различни европейски държави.

Според обвинителния акт целта е била „Хамас" да премине отвъд дейностите по набиране на средства, пропаганда и логистика, които дълго време са характеризирали присъствието на групировката в Европа, и да изгради капацитет за извършване на нападения срещу израелски и еврейски цели на Запад.

Планът започнал да се разпада на 1 октомври 2025 г. – само шест дни преди планираните атаки, когато германските власти арестували трима заподозрени в Берлин по време на предаване на оръжеен арсенал, за който прокурорите твърдят, че е бил събран за операцията.

В двора на жилищна сграда на улица „Турмщрасе" в берлинския квартал Моабит разследващите открили напълно автоматична щурмова пушка „Цървена Застава", осем пистолета „Глок 26" и повече от 600 патрона, според обвинителния акт. Оръжията били транспортирани до Берлин по верига за доставки, простираща се през Германия и Дания.

Разследващите твърдят, че групата е действала по два отделни, но координирани канала за доставка на оръжия. Единият е осигурявал оръжията за арсенала в Берлин, а другият е пренасял пет пистолета и боеприпаси от Копенхаген през Берлин до Виена, където те били съхранявани в наето помещение заедно с дрехи и друго оборудване.

В обвинителния акт се посочва още, че един от заподозрените е записал във Виена видеоклип, в който поема отговорност за нападенията, през август 2025 г. – седмици преди планираните атаки. Маскиран и въоръжен пред знаме на „Хамас", той заплашил с ответни действия в Европа от името на бригадите „Ал Касам" – военното крило на „Хамас".

Делото вече е в ръцете на отделението за държавна сигурност на най-висшия съд на провинция Берлин и се очаква да се превърне в едно от най-значимите дела за тероризъм в Германия през последните години.