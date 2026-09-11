Двама българи арестувани с дрога в на гръцкия остров Самотраки

Двама българи са арестувани с наркотици в Гърция, съобщи Гръцката брегова охрана.

В следобедните часове в четвъртък 34-годишен български граждани е арестуван за нарушение на Закона за пристрастяващите вещества от служители на Службата за сигурност на пристанищната администрация на Самотраки, служители на Регионалния екип за борба с наркотиците на Централната пристанищна администрация на Александруполис в сътрудничество с полицейското куче за откриване на наркотици „Лайка".

По време на проверка, извършена на 34-годишния мъж в сухопътната зона на пристанището Камариотиса, Самотраки, след пристигането на пътнически ферибот, отплаващ от пристанището на Александруполис, у него са открити два найлонови пакета, съдържащи кокаин, с общо бруто тегло 5,7 грама. Наркотиците, иззети от 1-ви пристанищен отдел Самотраки към Централната пристанищна администрация на Александруполис, който провежда предварителното разследване, ще бъдат изпратени за анализ на Химическата служба на Централна Македония.

Заедно с 34-годишният българин е арестуван и друг, на 30 г. По време на проверка, извършена на 30-годишния мъж в сухопътната зона на пристанище Камариотиса, Самотраки, у него е установено, че притежава пакет, съдържащ преработен и суров канабис с общо тегло 2,5 грама. Наркотикът е иззет от Първо пристанищно управление Самотраки към Централното пристанищно управление на Александруполис, което провежда предварителното разследване, и предстои да бъде изпратен за анализ в Химическата служба на Централна Македония.