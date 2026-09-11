Забраниха политическа дейност на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Турски съд осъди днес на две години и един месец затвор отстранения и арестуван в началото на миналата година кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Присъдата е за обида на бившия кмет на истанбулската община Тузла Шади Язъджъ. Съдът постанови и забрана на Имамоглу да заема политически длъжности, съобщиха в. „Биргюн" и сайтът „Хаберлер".

Това е третото решение по делото, след като Имамоглу вече два пъти бе оправдан. И в двата случая обаче Апелативният съд в Турция отмени оправдателните решения заради установени процедурни нарушения, пише БТА.

Адвокатът на Имамоглу Кемал Полат определи предишните отмени на оправдателните присъди като „неправомерно извършени". Той подчерта, че настоящата присъда, както и забраната за политическа дейност, тепърва ще бъдат разгледани от Апелативния съд и Върховния касационен съд на Турция.

„Докато процесите във Върховния съд не приключат, това решение за политическа забрана няма да означава нищо. Надявам се, че висшите съдилища ще го коригират", каза Полат.

Ако забраната за политическа дейност не бъде отменена от двете съдилища и присъдата влезе в сила, общинският съвет на Истанбул ще трябва да свика нови избори за кмет на Голямата община на Истанбул. В такъв случай ще бъдат прекратени и правомощията на временно изпълняващия длъжността заместник на Имамоглу Нури Аслан.

Днешното решение идва на фона на друг мащабен съдебен процес срещу Имамоглу и още 412 обвиняеми, който продължава от 9 март. Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа още по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю, а впоследствие се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул.

Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, сред които „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления" и „укриване на доказателства за престъпление". Прокуратурата настоява за присъда, която може да достигне до 2352 години затвор.