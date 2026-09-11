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Вучич обяви, че подава оставка на 25 или на 26 септември

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Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка на 25 или на 26 септември, предават местните медии.

Вучич каза, че възнамерява да се оттегли от поста си веднага след завръщането си от САЩ, където ще участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември (с почивен ден на 27 септември, неделя) в централата на ООН в Ню Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на световната организация. Очаква се над 150 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си.

На 25 октомври в Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори и сръбският президент ще се включи в предизборната кампания от името на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), на която е основател.

„Искам да започна кампанията като обикновен гражданин“, подчерта днес Вучич.

Той отбеляза, че иска на изборите да има демократична игра и всеки гражданин да може да прецени на кой от играчите ще се довери, пише БТА. 

Вучич обяви, че се оттегля от поста си още през юни. Тогава той каза, че ще подаде оставка до няколко седмици.

Макар и все още действащ президент, Вучич бе определен за водач на предизборната листа на СПП, а според решението той ще бъде издигнат и за кандидат за министър-председател на страната.

 

Александър Вучич

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