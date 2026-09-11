Заподозреният за палежа на фабрика за дронове в Словакия получавал инструкции на руски

Наели го чрез „Телеграм"

Латвиецът, заподозрян в опит за палеж на фабриката за дронове „Скайтон" в Източна Словакия, е казал на разследващите, че е бил нает чрез приложението „Телеграм" и е получавал инструкции от няколко души, включително от човек, говорещ руски. Това съобщи словашкият новинарски сайт Denník N, позовавайки се на документи от словашки съд, предаде Ройтерс.

Според показанията му неизвестни лица са го вербували да извърши палеж, като координатите на фабриката край източния град Прешов са му били изпратени ден преди планираната атака. При обиск полицията е открила запалителна смес и план за нападение срещу производствения обект. По данни на полицията заподозрените са действали по поръчка, но не е посочено кой е възложил нападението, съобщава БТА.

Словашката прокуратура потвърди, че предполагаемата мишена е била фабриката на украинската компания „Скайтон", която произвежда дронове за разузнаване и целеуказване и има производствен обект в Източна Словакия. Компанията има предприятие и в Украйна, където произвежда за украинската армия, докато продукцията от словашкия завод е предназначена за западните пазари.

Полицията задържа латвиеца близо до фабриката, както и украинец, който според разследването е трябвало да го откара до Полша след нападението. Друг латвиец, 26-годишен, беше задържан в Хамбург, а срещу него е започнала процедура по екстрадиция. По-късно в Словакия беше задържан още един украинец във връзка със случая.

Компанията „Скайтон" предположи, че Русия стои зад опита за палеж. „Неотдавнашното нападение срещу нашия обект в Словакия е поредното доказателство, че украинските производители на отбранителна продукция са се превърнали в истински трън в очите на руснаците и че сме на прав път", заяви компанията.

Руското посолство в Братислава отрече руска намеса. Москва и компанията все още не са отговорили на всички запитвания за коментар.

Словашкият министър на отбраната Роберт Калиняк заяви, че словашкият обект на „Скайтон" няма лицензи за износ на продукция на изток.

Междувременно малко известна групировка, наричаща себе си „Граждани на света срещу войната 1984", пое отговорност за случилото се и призова за освобождаването на двамата първоначално задържани в Словакия, които определи като свои активисти.

Съдът в Прешов постанови двамата заподозрени, задържани в Словакия, да останат в ареста до приключване на разследването.