Радев пред посланиците на ЕС: Искаме гаранции за равнопоставеност за предлаганите ресурси

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата беше посланикът на Ирландия Катрин Банън, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното Председателство на Съвета на ЕС.

В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на ЕС, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важната роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, премиерът Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси. По този начин се гарантира равнопоставеност и „индустриална кохезия". Същевременно специално внимание бе отделено на водените дискусии за приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Премиерът Радев подкрепи новия фокус, но същевременно изтъкна, че тези въпроси не трябва да бъдат за сметка на основополагащи политики на ЕС като кохезионната политика и Общата селскостопанска политика. В тази връзка премиерът очерта новите измерения на кохезионната политика, която следва да навлезе по-активно в сфери като наука, образование, развойна дейност.

Премиерът пожела успех на Ирландия в изпълнението на заявените приоритети в рамките на нейното Председателство на Съвета на ЕС до края на настоящата година.