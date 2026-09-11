Израел: Продължаваме с ударите срещу „Хизбула“

Израел е готов да продължи ударите срещу ливанското шиитско движение „Хизбула", след като израелската армия унищожи мащабен подземен комплекс от тунели на проиранската групировка в Южен Ливан. Това заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес.

„Готови сме да продължим кампанията, както и да нанасяме удари срещу „Хизбула", включително и на други места", заяви Кац.

Снощи Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) взривиха с динамит подземни съоръжения, изградени от „Хизбула" под стратегическия хребет „Али Тахер" в района на Набатие. Взривът е бил толкова силен, че Американският институт за геоложки проучвания, който е световен авторитет в областта на сеизмичните наблюдения, е регистрирал трус с магнитуд 4,1 – сила, съпоставима с тази на малко земетресение.

Хребетът „Али Тахер" се намира в район на Южен Ливан, който е окупиран от ЦАХАЛ. Израелската армия заявява, че целта е там да бъде създадена „зона за сигурност", която да предотврати евентуални атаки на „Хизбула" срещу селища в Северен Израел, разположени от другата страна на границата, пише БТА.

„След разрушаването на тунелите вчера вече има зона за сигурност, по-стабилна от всякога, която защитава нашите граждани", подчерта Кац. По думите му тя дава възможност на израелската армия да „запази контрола" и да държи под заплаха „Хизбула" дълбоко на ливанска територия.

Миналата седмица ЦАХАЛ обявиха, че са превзели хребета „Али Тахер", който се намира северно от река Литани, на границата със зоната в Южен Ливан, окупирана от Израел.

Според Израел „Хизбула" е прокопала тунели в района, от които групировката е можела да изстрелва дронове и ракети срещу позиции на израелската армия както в Южен Ливан, така и в Северен Израел, от другата страна на границата.

Израелската армия съобщи снощи, че е картографирала тунели с обща дължина пет километра, както и пътища, прокарани в планинския район.

Превземането на хребета „Али Тахер" се представя като голяма стратегическа победа от премиера Бенямин Нетаняху в навечерието на парламентарните избори в Израел в края на октомври. Нетаняху се стреми да възстанови образа си на гарант за сигурността на страната, който беше сериозно накърнен след атаките на „Хамас" на 7 октомври 2023 г.

„Хизбула" въвлече Ливан във войната в Близкия изток в знак на солидарност с Иран. Интензивността на бойните действия обаче намаля, след като през юни САЩ и Иран сключиха примирие, а Израел и Ливан подписаха рамково споразумение.

В хода на преговорите между Ливан и Израел САЩ, които посредничат между двете страни, са предложили ливанската армия да поеме контрола над хребета „Али Тахер". „Хизбула" обаче е отказала, съобщи пред АФП участник в преговорите.