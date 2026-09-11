Изправят пред съд трима за над 1 млн. фалшиви евро, пласирани у нас и в Румъния

Трима мъже са предадени на съд в Румъния по обвинения, че са произвеждали фалшиви банкноти от 50, 100 и 200 евро в нелегална печатница в североизточния окръг Сучава и са ги разпространявали в Румъния и България, съобщава телевизия „Диджи 24".

Според румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) престъпната група е пуснала в обращение фалшиви банкноти на стойност над 1 милион евро в двете държави. Случаят беше разкрит през март тази година, като част от заподозрените бяха задържани в София, информира БТА.

Обвинения са повдигнати на трима мъже на 25, 32 и 41 години. По данни на разследването те са произвеждали фалшивите евро в нелегална печатница в окръг Сучава, след което банкнотите били пускани в обращение в Румъния и България.

Групата е действала от октомври 2025 г. до 24 март 2026 г. на територията на двете държави. В престъпната схема е участвал и италиански гражданин. Той и 41-годишният лидер на групата са транспортирали фалшивите пари през Румъния и България.

„По-голямата част от фалшивите пари - по-конкретно равностойността на 1 012 300 евро (в банкноти от 100 евро) – е разпространена в България", посочва DIICOT на официалния си сайт.

Тримата обвиняеми остават в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража". Те са обвинени в създаване на организирана престъпна група, фалшифициране на парични знаци, пускане в обращение на фалшива чуждестранна валута или придобиване на фалшиви инструменти за безкасово плащане, както и в съучастие при пускане в обращение на фалшива чуждестранна валута.

Прокурорите от териториалното звено на DIICOT в Яш са поискали от съда да одобри изземването на превозно средство, както и на паричните суми в леи и евро, конфискувани от обвиняемите. Искането включва и използваните от тях инструменти и средства за производство на фалшивите банкноти.

Наказателното дело се разглежда от Окръжния съд в Сучава.