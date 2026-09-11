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Украйна нанесе удар с дрон в руската Курска област, има загинал

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Дрон Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Губернаторът на руската Курска област, която граничи с Украйна, съобщи днес, че 37-годишен мъж е бил убит при украински удар с дрон, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Украински безпилотен летателен апарат нанесе удар по селището Глушково, в резултат на който загина 37-годишен мъж. Той получи тежки наранявания, които, за голямо съжаление, се оказаха несъвместими с живота. Лекарите направиха всичко възможно, но реанимационните мерки не помогнаха", написа в публикация в социалната платформа "Макс" губернаторът Александър Хинщайн.

Друг мъж е бил ранен и е получил сътресение на мозъка вследствие на атака с дрон срещу автомобил в село Слободка-Корочка, Беловски район, добави той, цитиран от БТА. 

Дрон

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