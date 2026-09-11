Украйна нанесла удари по цели в 6 области на Русия и в Черно море

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжените сили са нанесли удари по промишлен обект и обект от нефтената промишленост в руската Саратовска и Волгоградска област, като и в Черно море, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в социалната платформа "Фейсбук".

"Нашите удари с голям обсег дават добри резултати за намаляване на способността на Русия да води война. В Саратовска и във Волгоградска област са нанесени удари по промишлен обект и нефтопреработвателен комплекс. Има резултати и в Черно море. Украински удари с голям обсег бяха нанесени и по цели в Дагестан, Удмуртия, както и в областите Тула, Нижни Новгород, Перм и Самара", написа той.

Зеленски изрази благодарност към всички, които укрепват способностите на Украйна.

Укринформ посочва, че според Международната агенция по енергетика обстановката в руския нефтопреработвателен сектор се влошава, тъй като санкциите пречат на възстановяването му след все по-интензивните и прецизни удари с украински дронове.

Междувременно Европейската комисия одобри отпускането на още 6,1 млрд. евро за укрепване на въздушната и противоракетната отбрана на Украйна. Средствата ще подпомогнат способностите на страната да се защитава от продължаващите руски атаки с балистични ракети и дронове.

Финансирането ще бъде използвано за обществени поръчки, включително с участието на европейски компании, както и за осигуряване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът".

Одобрената сума е част от предвидения заем от 90 млрд. евро за Украйна. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха решението за предоставянето му през февруари.