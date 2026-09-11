Футболът печели - "само" 2,5 млн. зрители гледали по тв речта на Тръмп на конгреса

Речта на американския президент Доналд Тръмп през първата вечер на конгреса на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември е била гледана от около 2,5 милиона зрители на "Фокс Нюз", според данни на компанията „Нилсен", което потенциално опровергава твърдението му, че събитието "е надминало Националната футболна лига", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Фокс Нюз" беше единствената голяма кабелна телевизия, която излъчи изцяло приблизително двучасовата реч на Тръмп. Телевизията, контролирана от семейство Мърдок, е била гледана от средно 2,5 милиона зрители по време на речта, изпреварвайки "Ем Ес Нау" и Си Ен Ен в същия часови интервал, които са привлекли съответно един милион и 441 000 зрители.

Тръмп се възползва от конгреса, за да призове избирателите да разглеждат междинните избори през ноември като референдум за неговото управление.

Той призова избирателите да "си представят, че моето име е на бюлетината" по време на двудневния конгрес, който даде старт на кампания, във фокуса на която е Тръмп и с която републиканците се надяват да мобилизират избирателите си, за да повторят високата избирателната активност, която допринесе за победите му на изборите през 2016 и 2024 година.

В публикация в Трут Соушъл Тръмп вчера заяви, че събитието е било "много по-голямо, по-добро и по-важно, отколкото някой би сметнал за възможно", и че "общите числа надминават тези на Националната футболна лига", без обаче да посочи конкретни данни или методология.

Конгресът съвпадна с излъчването на мача за откриване на сезона в американската Националната футболна лига между "Сиатъл Сихокс" и "Ню Инглънд Пейтриътс".

Рейтингите за мача все още не са публикувани, но през миналия сезон Националната футболна лига е имала средно по около 18 милиона зрители на мач, а мачът за откриването на миналогодишния сезон е привлякъл близо 28 милиона зрители.