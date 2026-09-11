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Сестрата на норвежкия крал Харалд Пети почина две седмици след него

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Норвежкият крал Харалд СНИМКА: www.royalcourt.no

Сестрата на норвежкия крал Харалд Пети почина точно две седмици след него. 

Принцеса Астрид си отиде на 94-годишна възраст, съобщи АФП, като цитира Кралския дворец в Осло.

Смъртта на принцесата е настъпила днес, 11 септември, се казва в съобщението.

В сряда в инвалидна количка Астрид участва в погребението на брат си Харалд, починал на 28 август на 89-годишна възраст.

Публичните изяви на принцеса Астрид бяха изключително редки, отбелязват АФП и БТА. През август, подобно на брат си, тя премина през интервенция за поставяне на пейсмейкър. С нея си отива и последното от трите деца на крал Олаф Пети, който управлявал от 1957 до 1991 г.

След кончината на Харалд Пети, тронът зае синът му - 53-годишният Хокон Осми.

Норвежкият крал Харалд СНИМКА: www.royalcourt.no

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