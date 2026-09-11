Вучич вдига заплатите и пенсиите в Сърбия от 1 декември

Президентът на Сърбия Александър Вучич увеличава на заплатите в публичния сектор и пенсиите от 1 декември, съобщи РТС.

Вучич обяви в Двореца на Сърбия, че от 1 декември заплатите в публичния сектор ще се увеличат с осем процента, докато всички служители в сектора на социалното подпомагане ще получат 12-процентно увеличение.

Също така, от 1 декември пенсиите ще бъдат увеличени със 7,5 процента, посочи той, обяснявайки, че средните пенсии ще се увеличат от 486 евро на над 520 евро.

Сръбският президент посочи всички еднократни мерки, които гражданите могат да очакват през предстоящия период, включително еднократна помощ за пенсионери и парично обезщетение за всички пълнолетни граждани в размер на 6000 динара (около 51,27 евро).

Вучич добави, че след три дни ще започнат плащания от 20 000 динара (171 eвро) до 35 000 динара (299 eвро) за пенсионерите, а от 22 септември се планира изплащането на допълнителни 6000 динара.

Президентът отбеляза, че досега са отпуснати над 6000 кредита на млади хора за закупуване на апартаменти с държавна субсидия и посочи, че това е решило жилищния въпрос за тези хора по най-лесния и бърз начин и че правителството ще продължи с тази мярка, информира БТА.

Той обяви също, че от 1 януари 2027 г. минималната нетна заплата в Сърбия ще бъде 600 евро, или около 71 000 динара.

Вучич заяви, че днес няма да има увеличение на цените на горивата, оценявайки, че това е добра новина за гражданите, но не и за държавата, която ще остане без значителна част от приходите си.

Той обяви също, че Сърбия е сред петте най-добре представящи се страни в Европа по темп на растеж, като планираната годишна инфлация е около три процента, а що се отнася до публичния дълг, страната е сред най-малко задлъжнелите в Европа.

Също така, както отбеляза той, общите валутни резерви, включително златните резерви, възлизат на 35 милиарда евро, което е исторически максимум, а подобна е ситуацията и със спестяванията на гражданите в динари, които са на рекордно ниво и два пъти по-високи от спестяванията в евро.