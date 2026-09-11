Арестуваха будистки монах, откраднал 3 млн. долара от дарения и снимал секс клип

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Тайландската полиция арестува будистки монах по подозрение, че е присвоил 100 милиона бата (3 милиона долара) от манастира си, заедно с предполагаема съучастничка, с която е бил заснет да прави секс.

Пхра Вачираян Уи – бивш игумен на известния манастир „Уат Путайсаван" от XIV век в древната столица Аютая – е присвоявал дарения, предназначени за храма, в повече от 20 случая за период от две години, пише BBC.

В Тайланд будистките монаси полагат обет за безбрачие и се отказват от материалните притежания. След ареста той е бил лишен от монашески сан. Към момента той все още не е направил публичен коментар.

Тези арести идват малко повече от година след като друг скандал, включващ секс и изнудване с участието на висшестоящи монаси, разтърси монашеската общност в Тайланд.

66-годишният монах е бил известен със създаването на изключително търсен амулет под формата на монета. Съобщава се, че тайландският вицепремиер Анутин Чарнвиракул притежава някои от неговите творения.

Будистката институция в Тайланд отдавна е съпътствана от съобщения за монаси, които нарушават обета си за безбрачие, занимават се с трафик на наркотици и извършват финансови престъпления.

През юли миналата година полицията откри гореща линия за сигнали за „монаси с непристойно поведение", след като стана ясно, че най-малко девет монаси са имали сексуални контакти с жена. Впоследствие тя ги е изнудвала със снимки и видеоклипове, като е искала близо 12 милиона долара.

В петък полицията съобщи, че е установила два парични потока, свързани с разписки за дарения, издадени от Пхра Вачираян от името на храма: единият е бил предназначен за ремонтни дейности, а другият – за заплащане на амулети и други свещени предмети.

„Но парите и от двата потока не са постъпили в сметката на храма. Нито един бат", заяви на пресконференция водещият разследващ полицай Патанасак Бупасуван, цитиран от медиите.

По време на обиск в жилището на Пхра Вачираян в четвъртък полицията откри пари в брой и златни кюлчета на стойност над 100 милиона бата, като броенето им е продължило до късно през нощта, съобщи тайландското издание The Nation. Докато преглеждаха записите от охранителните камери в жилището, полицаите откриха видеоклип, на който той прави секс с жена върху масата за хранене.

Властите я идентифицираха като 47-годишната Пуняви Рунгруанг, която бе арестувана по обвинение в съучастие на държавно лице в незаконни дейности. Тя все още не е направила публичен коментар.

Много монаси в Тайланд получават държавни възнаграждения и поради това се считат за държавни служители.

Полицията иззе от дома на Пуняви 35 златни амулета, както и около 1,5 кг златни кюлчета и бижута на приблизителна стойност 6,04 милиона бата.

Според полицията Пуняви е помагала на Фра Вачираян да управлява присвоените средства, като се отбелязва, че всяка година през банковите ѝ сметки са преминавали десетки милиони бати, съобщи „Bangkok Post".

Разследващите заявяват, че са започнали работа по случая в средата на юли, след като са получили анонимен сигнал, обвиняващ Фра Вачираян в неправомерни действия и злоупотреба със средства на храма.

В случая може да са замесени още двама или трима души, твърдят те.