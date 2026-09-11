Арестуваха будистки монах, откраднал 3 млн. долара от дарения и снимал секс клип

Тайландската полиция арестува будистки монах по подозрение, че е присвоил 100 милиона бата (3 милиона долара) от манастира си, заедно с предполагаема съучастничка, с която е бил заснет да прави секс.
Пхра Вачираян Уи – бивш игумен на известния манастир „Уат Путайсаван" от XIV век в древната столица Аютая – е присвоявал дарения, предназначени за храма, в повече от 20 случая за период от две години, пише BBC.
В Тайланд будистките монаси полагат обет за безбрачие и се отказват от материалните притежания. След ареста той е бил лишен от монашески сан. Към момента той все още не е направил публичен коментар.
Тези арести идват малко повече от година след като друг скандал, включващ секс и изнудване с участието на висшестоящи монаси, разтърси монашеската общност в Тайланд.
66-годишният монах е бил известен със създаването на изключително търсен амулет под формата на монета. Съобщава се, че тайландският вицепремиер Анутин Чарнвиракул притежава някои от неговите творения.
Будистката институция в Тайланд отдавна е съпътствана от съобщения за монаси, които нарушават обета си за безбрачие, занимават се с трафик на наркотици и извършват финансови престъпления.
През юли миналата година полицията откри гореща линия за сигнали за „монаси с непристойно поведение", след като стана ясно, че най-малко девет монаси са имали сексуални контакти с жена. Впоследствие тя ги е изнудвала със снимки и видеоклипове, като е искала близо 12 милиона долара.
В петък полицията съобщи, че е установила два парични потока, свързани с разписки за дарения, издадени от Пхра Вачираян от името на храма: единият е бил предназначен за ремонтни дейности, а другият – за заплащане на амулети и други свещени предмети.
„Но парите и от двата потока не са постъпили в сметката на храма. Нито един бат", заяви на пресконференция водещият разследващ полицай Патанасак Бупасуван, цитиран от медиите.
По време на обиск в жилището на Пхра Вачираян в четвъртък полицията откри пари в брой и златни кюлчета на стойност над 100 милиона бата, като броенето им е продължило до късно през нощта, съобщи тайландското издание The Nation. Докато преглеждаха записите от охранителните камери в жилището, полицаите откриха видеоклип, на който той прави секс с жена върху масата за хранене.
Властите я идентифицираха като 47-годишната Пуняви Рунгруанг, която бе арестувана по обвинение в съучастие на държавно лице в незаконни дейности. Тя все още не е направила публичен коментар.
Много монаси в Тайланд получават държавни възнаграждения и поради това се считат за държавни служители.
Полицията иззе от дома на Пуняви 35 златни амулета, както и около 1,5 кг златни кюлчета и бижута на приблизителна стойност 6,04 милиона бата.
Според полицията Пуняви е помагала на Фра Вачираян да управлява присвоените средства, като се отбелязва, че всяка година през банковите ѝ сметки са преминавали десетки милиони бати, съобщи „Bangkok Post".
Разследващите заявяват, че са започнали работа по случая в средата на юли, след като са получили анонимен сигнал, обвиняващ Фра Вачираян в неправомерни действия и злоупотреба със средства на храма.
В случая може да са замесени още двама или трима души, твърдят те.