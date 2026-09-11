Основното летище в Нашвил ще бъде преименувано в чест на Доли Партън

Основното летище в Нашвил, щата Тексас, да бъде преименувано в чест на покойната певица Доли Партън, одобри ръководството на съоръжението, цитирано от АФП.

Тексас е люлката на кънтри музиката, а Партън е една от най-големите легенди в жанра. Легендарната певица почина именно в Нашвил на 80-годишна възраст след кратка борба с рак.

„Въпреки че все още не е избрано окончателно име, работим в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, за да определим внимателно как ще бъдат включени името и наследството на Доли Партън", се казва в съобщението на управата на международното летище в Нашвил. Отбелязва се, че решението е било взето единодушно чрез гласуване. Това е първата стъпка в процедурата за промяна на името на съоръжението, съобщава БТА.