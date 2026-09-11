Полша иска да прави собствен "Старлинк"

Премиерът на Полша Доналд Туск изрази амбиции за създаването на полски „Старлинк" след подписването на ново споразумение между Полската група за въоръжения (ПГВ) и сателитния оператор ICEYE. Споразумението, сключено по време на отбранително изложение, цели да подсили националните комуникации в сферата на отбраната, предаде националната новинарска агенция ПАП.

По време на 34-тото Международно изложение за отбранителна индустрия в град Келце Туск заяви, че Полша се превръща във „водеща държава" и наистина значим участник в европейския космически сектор.

Туск подчерта стратегическата решимост на страната да разшири сателитните си способности чрез новото партньорство със сателитния оператор ICEYE и неговия изпълнителен директор Рафал Моджевски, като отбеляза, че тази визия е готова за изпълнение.

„Да, това е предизвикателство, това е мечта, но не е илюзия. Казахме си, че крайният резултат от процеса, който започна днес, може да бъде – и ще бъде – полски „Старлинк", заяви Туск.

Системата „Старлинк", управлявана от компанията „СпейсЕкс" на Илон Мъск, разчита на огромна съвкупност от хиляди сателити в ниска околоземна орбита, за да осигури високоскоростен интернет с високо качество в световен мащаб. Изграждането на вътрешна алтернатива би осигурило на Полша независими и устойчиви на заглушаване комуникационни възможности, несвързани с търговски доставчици от трети страни.

Туск заяви, че инициативата надхвърля рамките на националната гордост и че суверенитетът и автономността в сателитните комуникации са от жизненоважно значение. Той добави, че всеки, който следи отблизо войната между Русия и Украйна, разбира критичното значение на сигурните комуникационни канали, съобщи БТА.

Новоподписаното споразумение за сътрудничество между ПГВ и ICEYE полага практическата основа за тази визия. Партньорството ще се съсредоточи върху разработването на сателитни технологии и системи за събиране на данни, специално проектирани да подпомагат разузнаването и да укрепват сигурността и разузнавателния капацитет на Полша в сферата на отбраната.