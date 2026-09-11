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Зеленски: Трябва да се обединим срещу тероризма

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, да се обединят срещу тероризма. Зеленски говори по повод 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в САЩ, предаде Укринформ.

„Днес е важен ден – ден на силни хора, но същевременно и ден на дълбока трагедия. Преди 25 години на 11 септември хората станаха обект на нападение. Ужасяваща атака, трагедия в САЩ. Загинаха близо 3000 души от 90 държави по света, включително украинци. Ние почитаме всички герои, които направиха всичко възможно в онзи ден, за да спасят живота на другите – полицаи, пожарникари и просто съпричастни, включително такива от украински произход. Изразяваме своето уважение, възхищение и съболезнования", заяви той.

Той допълни, че тогава НАТО е демонстрирало своята сила, като подчерта изключителното значение да се задейства член 5 от устава на организацията

„Това показва, че ако хората искат да запазят своята цивилизация и избора си да защитават правата, свободите и ценностите си, трябва да има отговор срещу всеки враг или терорист. Защото злото трябва да бъде наказано", добави Зеленски, цитира БТА.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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