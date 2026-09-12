Шефът на МИ5: Русия и Китай са дракони, но терористите остават змии

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Ръководителят на британската служба за сигурност МИ5 отправи „призив към оръжие" към цялото общество да възприеме националната сигурност като общо предизвикателство.

В рядка публична изява, публикувана по повод 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември в САЩ, Кен Маккалъм написа, че днес служителите му трябва да се справят със „значително различна" среда на заплахи в сравнение с 2001 г.

„За съжаление, стремежът на терористите към извършването на атаки с масови жертви продължава, но днес терористичната заплаха съществува наред със стратегическите заплахи за националната сигурност, идващи от способни държави", пише генералният директор на Службата за сигурност в статия за в. „Индипендънт".

Позовавайки се на бившия директор на ЦРУ Джеймс Улси, който след края на Студената война говори за това, че Западът е убил „голям дракон", Кен заяви:

„Сега сме изправени пред най-лошото от двата свята: драконите се завърнаха, но змиите продължават да съществуват."

Под „дракони" се смятат заплахите, идващи от държави като Русия и Китай, докато „змиите" се отнасят до опасностите, породени от ислямистки терористични групировки като „Ислямска държава" и „Ал Кайда", пише "Скай нюз".

Кен пише:

„Това е моят призив към оръжие 25 години по-късно: правителството, бизнесът, академичните среди и обществото трябва да възприемат националната сигурност не като специализирана грижа на шепа служби, а като общонационална кауза."

Генералният директор на МИ5 обяснява значението на операциите по издирването и ликвидирането на лидерите на „Ал Кайда" след опустошителните атентати срещу кулите близнаци в Ню Йорк и Пентагона.

„Ал Кайда" трябваше не просто да бъде атакувана, а да бъде разгромена. Беше организирано мащабно международно усилие, начело на което убедително застана САЩ. То създаде нови способности за разбиване на ядрото на организацията в племенните райони на Пакистан, контролирани по това време от федералните власти, където тя беше изтласкана вследствие на военната кампания в Афганистан", пише той.

„Това проработи. „Ал Кайда" продължава да представлява заплаха и днес, но способностите ѝ са само малка част от тези през 2001 г. Това отстъпление не беше неизбежно - то беше наложено със сила".

Той обаче предупреждава да не се допуска самодоволство.

„Трябва да устоим на изкушението да се възхищаваме на защитите, които изградихме вчера, и вместо това да изградим тези, от които ще се нуждаем утре", казва той.

Без да посочва конкретна враждебна държава, ръководителят на MИ5 говори за ескалиращите заплахи от атаки, които се извършват под прага на конвенционалната война.

„Справянето с нарастващата агресия, подкрепяна от държави - независимо дали става дума за саботаж, възложен на престъпници, прикрита намеса в нашата демокрация или разрушителни кибератаки срещу електроцентрали - изисква нови закони, както и нови оперативни подходи", пише той.

„Не можем да чакаме следващия шок, за да разберем кой е отговорен за уязвимостта, кой има правомощията да действа, или кой е трябвало да вдигне телефона".

Той продължава:

„През 2026 г., за разлика от 2001 г., много от активите, системите и услугите, които са под заплаха, са в ръцете на частния сектор. Това означава, че много от най-критичните решения ще бъдат вземани не в COBR, а в заседателните зали на компаниите.

Нуждаем се от нов „екип от екипи", който да запази отворената икономика, но същевременно да осигури сътрудничество между правителството, бизнеса и академичните среди, за да бъдат отстранени уязвимостите и да се гарантира бърза и координирана реакция, когато настъпят кризи."